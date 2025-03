Tracey Emin, desiderio e malinconia in mostra a Firenze

Apre il 16 marzo a Palazzo Strozzi a Firenze la più grande mostra mai realizzata in Italia sull'artista britannica Tracey Emin, da poco insignita del titolo di Dame da Re Carlo d'Inghilterra: 60 opere provenienti da collezioni pubbliche e private prodotte dagli anni Novanta a oggi, in un intenso viaggio autobiografico sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. 'Sex and Solitude', il titolo dell'esposizione curata dal direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino e che sarà visitabile fino al 20 luglio 2025.

La mostra include disegni, dipinti, fotografie, video e sculture, con sperimentazione di tecniche e materiali come il ricamo, il bronzo e il neon. Indaga temi cari all'artista come il desiderio, il sesso, il corpo, l'amore, il sacrificio, ma anche la malinconia. Tra queste c'è anche la monumentale scultura in bronzo 'I followed you to the end (Ti ho seguito fino alla fine, 2024): è posizionata nel cortile del Palazzo e per installarla è stata necessaria una gru al lavoro per una notte.



