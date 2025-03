Ottanta asini bloccati nell'Arno salvati da vigili del fuoco

Vigili del fuoco al lavoro da questa mattina sull'Arno, a Terranuova Bracciolini (Arezzo), a valle della diga di Levane, per soccorrere circa 80 asini rimasti bloccati su due isolotti che si sono formati a causa dell'innalzamento dell'acqua. Sul posto personale del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, coadiuvati anche da personale dei soccorritori acquatici proveniente dalla sede di Arezzo e da personale del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze.

In un primo momento alcuni animali, con l'aiuto dei pompieri, hanno guadato il tratto di fiume che li divideva dalla terraferma, successivamente altri hanno attraversato una passerella galleggiante costruita sul posto dai vigili del fuoco.

Le operazioni di salvataggio sono state lunghe e complesse, ma in questo momento, fanno sapere dai vigili del fuoco, stanno volgendo alla conclusione.

Sul posto anche personale del comando di Siena, medici veterinari della Asl e personale del Comune.



