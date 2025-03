Maltempo: scuole chiuse in Toscana per allerta arancione

A causa dell'allerta arancione emesso dalla protezione civile regionale per domani, venerdì 14 marzo, in diversi comuni della Toscana è stata disposta la chiusura delle scuole. In provincia di Firenze il provvedimento interessa Sesto Fiorentino, Signa, Campi Bisenzio,Calenzano, Fiesole, Scandicci, Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio e Vinci. Anche l'Università di Firenze fa sapere che le attività didattiche dell’ateneo previste a Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Pistoia e Borgo San Lorenzo domani saranno sospese. A Prato scuole chiuse nel capoluogo e nel resto della provincia (Poggio a Caiano, Montemurlo, Cantagallo, Vaiano, Vernio e Carmignano). Niente lezioni a Pistoia e, in provincia, a Massa e Cozzile, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Pescia, Montecatini, Ponte Buggianese, Buggiano e Chiesina Uzzanese. In provincia di Lucca chiuse le scuole a Stazzema, a Seravezza e Camaiore. Ordinanze dei sindaci anche a Livorno, Cecina, San Vincenzo, Campiglia Marittima e Suvereto; nel Pisano a Montecatini Val di Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce, in provincia di Grosseto scuole chiuse a Gavorrano.

