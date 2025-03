Maltempo: allerta arancione in Toscana

La protezione civile della Regione Toscana ha emesso per domani, venerdì 14 marzo, un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale che interesserà per l'intera giornata Valdarno inferiore, Val di Serchio, Garfagnana, area Ombrone pistoiese-Bisenzio e Mugello. Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, il codice arancione è esteso anche a Versilia, costa etrusca e aree interne a ridosso e Valdichiana. Allerta arancione anche nelle aree centrali, ma per temporali. Sempre per rischio idraulico del reticolo principale, codice giallo invece in Lunigiana, medio Ombrone grossetano e costa sud; stesso colore in Lunigiana, isole e costa etrusca sud per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e, infine, per venti forti nella Toscana centro meridionale e per mareggiate nella costa sud.

