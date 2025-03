Bus fuori carreggiata dopo urto camion,illesi ragazzi e autista

Un pullman di linea in servizio nel Fiorentino è uscito in parte dalla carreggiata, rimanendo inclinato, dopo aver urtato un mezzo pesante che procedeva in senso opposto. E' accaduto stamani intorno alle 7:40 in località Camporbiano, nel comune di Gambassi Terme (Firenze). I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno provveduto a evacuare 4 ragazzi e il conducente del veicolo illesi. Con l'autogru sempre dei vigili del fuoco il bus è stato riposizionato sulla carreggiata per la successiva rimozione.

Da quanto ricostruito l'urto è avvenuto nello scambio con il mezzo pesante: il camion ha urtato con la parte posteriore del rimorchio il pullman.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA