Volontaria 118 aggredita dall'uomo che soccorreva a Firenze

Aggredisce volontaria del 118 che lo soccorre in strada a Firenze, poi un 40enne, senegalese, è stato arrestato. L'accusa è di lesioni. L'episodio è avvenuto in piazza Indipendenza l'11 marzo dove il personale sanitario era intervenuto proprio per soccorrere il senegalese in difficoltà a causa, verosimilmente, di assunzione eccessiva di bevande alcoliche. Mentre si adoperava per le prime cure, l'operatrice sanitaria, 27enne, sarebbe stata colpita con pugni alle braccia e alle spalle dall'uomo. E' stata lei stessa portata in ospedale da cui è stata dimessa con cinque giorni di prognosi per le ferite. Sul posto, le Volanti della questura. I poliziotti hanno rintracciato e arrestato il 40enne.



