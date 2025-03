Maltempo, prorogato codice giallo per pioggia in Toscana

Prosegue l'allerta meteo in codice giallo in Toscana con altra pioggia in arrivo, secondo le previsioni. Atteso un peggioramento dal pomeriggio di oggi, mercoledì, con persistente instabilità, in particolare nelle aree centro-settentrionali della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato fino alle ore 14 di domani il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore (esclusa l'area centro-orientale: Casentino, Valtiberina, Valdichiana, alto bacino dell'Ombrone grossetano) e quello per rischio idraulico del reticolo principale per il bacino Bisenzio-Ombrone Pistoiese fino alla mezzanotte di domani.

Un altro avviso di meteo in codice giallo è stato emesso dalle 6 fino alle 18 di domani per vento ma solo per l'Appennino toscano orientale.

Previsti, sempre domani, temporali forti lungo tutto il tratto di costa centro-meridionale (isole incluse).



