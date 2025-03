Grosso incendio devasta concessionario auto a Livorno

Un grosso incendio è divampato poco dopo le 4 di questa notte in un concessionario di auto in via Provinciale Pisana a Livorno. Elevati i danni, spiegano dal comando dei vigili del fuoco di Livorno, coinvolti diversi mezzi all'esterno ed all'interno dei locali adibiti alla vendita, anche se per fortuna non risultano coinvolte persone.

L'intervento è ancora in corso, sul posto si stanno alternando 2 squadre dalla sede centrale con autobotte presente anche il mezzo autoprotettori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA