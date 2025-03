Trova proiettile da mortaio in pollaio, Esercito lo fa brillare

Singolare scoperta di un proiettile da mortaio della Seconda guerra mondiale ad Aulla, in Lunigiana, in un vecchio pollaio di un'abitazione mentre c'erano lavori di ristrutturazione. I carabinieri hanno isolato l'area e, coordinati dalla prefettura di Massa Carrara, hanno immediatamente messo in sicurezza il sito e vigilato fino all'intervento degli Artificieri del 2/o Reggimento Genio Pontieri dell'Esercito Italiano, di stanza a Piacenza. Gli artificieri hanno messo in sicurezza la 'bomba di mortaio' in un terreno agricolo poco distante dal punto del ritrovamento e l'hanno fatta brillare.



