Pelù, cerco di vivere il presente, musica è mia stella polare

"Non sono un nostalgico, cerco di vivere al massimo il presente, perché ho intenzione di avere un lungo futuro anche se del domani non c'è certezza. Oggi la musica è la mia stella polare, ma lo è anche il teatro". Lo ha detto Piero Pelù a proposito dei 40 anni dell'album 'Desaparecido', il primo in studio del gruppo musicale Litfiba, pubblicato nel marzo 1985.

Pelù ha parlato a margine della presentazione della nuove attività del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze) per il quale è consulente artistico. "Sono stato allievo della scuola di Orazio Costa a Firenze, anche per questo ho accettato questo difficilissimo incarico - ha proseguito Pelù. - Vogliamo che ogni spazio del Teatrodante Carlo Monni sia un luogo di incontro e di partecipazione, rappresentando un segnale di apertura e dialogo, in un'epoca in cui il confronto sembra essere sempre più sacrificato".



