Livorno abbatte baracchine su lungomare di Terrazza Mascagni

Partiti oggi i lavori di demolizione delle baracchine sul lungomare di Livorno nel controviale compreso tra la Bellana e la Terrazza Mascagni. Un intervento che, come ha spiegato il sindaco Luca Salvetti, è necessario alla riqualificazione della zona. "ll nostro è un lavoro costante e metodico - ha commentato Salvetti - in ogni luogo e in ogni quartiere. La demolizione delle baracchine del lungomare è un passaggio fondamentale della riqualificazione definitiva della parte più bella e suggestiva della città. Un intervento necessario su strutture ormai non più recuperabili" mentre "un nuovo masterplan renderà gli spazi più belli ed accoglienti a partire dalla Biennale del mare e dell'acqua a maggio".



