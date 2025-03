In università Pisa 'palestra robotica' per riabilitazione

Una vera e propria "palestra robotica" nella quale sarà possibile erogare percorsi riabilitativi altamente personalizzati. Sorgerà nel Centro universitario di medicina riabilitativa e dello sport dell'Università di Pisa. L'Ateneo pisano ha appena acquistato un nuovo dispositivo robotico, Gloreha Sinfonia Plus, ponendosi così all'avanguardia nell'ambito della riabilitazione dell'arto superiore e della mano. Lo strumento, dotato di guanti sensorizzati, è stato posizionato nel centro universitario ed è stato acquisito dall'Ateneo nell'ambito di un finanziamento nazionale Pnc relativo al progetto 'Fit for medical robotics' nel quale la robotica viene utilizzata per trattare e curare "su misura" i pazienti. Nella "palestra robotica" del Centro sarà possibile erogare percorsi riabilitativi altamente personalizzati per pazienti affetti da alterazioni funzionali dovute a patologie neurologiche, ortopediche e/o geriatriche. Lo stesso sarà per gli sportivi che vogliono migliorare la loro performance o devono recuperare da un infortunio.

Gloreha Sinfonia Plus si va ad aggiungere ad altri sistemi altamente tecnologici già presenti nel centro, come il sistema antigravitazionale Alter G, che permette il cammino e la corsa con una riduzione del peso fino all'80%, il dispositivo Hunova per la valutazione e il trattamento dei disturbi della propriocettività, e Walker View per l'analisi computerizzata del cammino attraverso sensori indossabili. L'Ateneo pisano è partner del progetto "Fit for medical Robotics", della durata di 44 mesi, sostenuto dal Governo nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti Complementari al Pnrr con un finanziamento complessivo di 113 milioni. Coinvolti 11 enti di ricerca e diverse università italiane, 11 centri clinici riabilitativi e due compagnie di produzione e distribuzione di robot per la riabilitazione. "Con il Gloreha Sinfonia Plus apriamo una nuova stagione per il Centro universitario di medicina riabilitativa e dello sport - spiega il direttore, Carmelo Chisari -. Il Gloreha Sinfonia Plus, uno strumento robotico tra i più avanzati, è specifico per il trattamento dell'arto superiore e della mano e può essere utilizzato sia nei bambini che negli adulti. È dotato di guanti sensorizzati che permettono al paziente di interfacciarsi con un software che propone esercizi nella forma di 'serious games', ovvero esercizi di riabilitazione attraverso la componente ludica, favorendo l'apprendimento motorio del gesto deficitario".



