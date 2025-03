Giuli verso nomina Corsini a Museo Ginori, al posto di Montanari

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli intende nominare Marco Corsini, sindaco di Rio nell'Elba (Livorno), a presidente della Fondazione museo Ginori di Sesto Fiorentino (Firenze). Lo ha comunicato lo stesso ministero in una lettera ricevuta ieri dalla Regione Toscana e dal sindaco di Sesto Fiorentino, in quanto soci fondatori del museo, che oggi hanno espresso "delusione e sconcerto" per la mancata riconferma di Tomaso Montanari a presidente dell'ente.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi oggi hanno criticato "il cambio a sorpresa da parte del ministro Giuli sul museo Ginori, che dopo averci chiesto il parere, favorevole, per la riconferma di Montanari, in una lettera arrivata ieri dal ministero annuncia invece l'intenzione di nominare Marco Corsini".

"Esprimiamo assoluta non condivisione di un metodo e del metodo ha detto Giani -. Montanari ha fatto un ottimo lavoro, riportando il museo verso l'apertura. Quando nei mesi scorsi arrivò dal ministero della Cultura la lettera in cui si chiedeva il parere sulla conferma di Montanari il mio è stato un assoluto sì e ci faceva pensare a una conferma. E' una procedura anomala e non corretta, chiediamo la sospensione di ogni atto e un chiarimento con il ministro Giuli, al quale chiederò un incontro tra tutti i soci fondatori, per ritornare ad un atteggiamento di ragionevolezza che sia quello di confermare Montanari". Per il sindaco Falchi "Giuli deve spiegare quale è il motivo, perché altrimenti questo è un atto miserabile, che si configurerebbe come l'esclusiva volontà da parte del ministro di occupare ogni spazio nelle istituzioni culturali e di chiudere a chi la pensa diversamente da questo governo".



