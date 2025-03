Fiaip Toscana, 'per il 2025 prevediamo prezzi case in aumento'

Per il mercato immobiliare residenziale in Toscana il 2024 si è chiuso con incrementi di entità "inferiore al 5%" nei valori e nel numero di compravendite, e tuttora "i valori tendenzialmente sono in leggero aumento, i prezzi stanno tenendo perché comunque abbiamo rilevato e stiamo rilevando come prospettiva nel 2025 una buona richiesta di appartamenti, c'è interesse nel comprarsi la casa".

Lo ha affermato Simone Beni, presidente Fiaip Toscana, alla presentazione del rapporto Fiaip sul mercato immobiliare regionale oggi a Firenze.

Nel 2024, ha spiegato, "abbiamo misurato un miglioramento nei tempi di vendita, e abbiamo misurato un numero di compravendite stabile, con prezzi abbastanza stabili. I prezzi, ovviamente, sono una media: abbiamo avuto appartamenti che si sono deprezzati perché magari sono in zone non ben servite, o magari hanno delle situazioni particolari per cui in quella zona non è conveniente andare a acquistare. In altri casi invece abbiamo visto che gli appartamenti che hanno caratteristiche che richiede spesso il mercato, come spazi esterni, disponibilità di stanze in più e via dicendo, hanno apprezzato anche il valore di vendita".

Al momento, ha evidenziato Beni, "stiamo assistendo a tassi di mutuo che sono in costante diminuzione, questo crea maggior capacità di acquisto delle famiglie, ed è un driver importante per riuscire a effettuare una compravendita". D'altro canto, sottolinea il presidente regionale di Fiaip, "non riuscendo a trovare un appartamento in affitto, larghe fette di persone che non avrebbero pensato di investire oggi in un appartamento, lo fanno perché poi si vende bene: e quindi anche se mi servirà per 5-6 anni lo comprano, anche genitori di ragazzi che vanno all'università e che per 4-5 anni avranno bisogno di un appartamento. Lo vedono proprio come forma di investimento: quindi stiamo riscontrando anche un interesse che è di riflesso rispetto al mercato della locazione".



