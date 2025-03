Buzzcocks in concerto a Firenze per unica data italiana

A Firenze l'unica data italiana dei Buzzcocks, la storica punk band britannica che si esibirà il 14 marzo al Viper Theatre, nell'ambito di un tour che li porterà in giro per Europa, Nord America e Sud America.

Fondati nel 1976 a Manchester, si ricorda in una nota, i Buzzcocks si sono imposti sin dagli esordi nel circuito Diy punk con l'ep autoprodotto Spiral Scratch. Scioltisi nel 1981, si sono riformati dopo pochi anni, continuando a suonare e registrare in studio. L'ultima loro fatica è Sonics in the Soul (2022), album pubblicato dopo la scomparsa di Pete Shelley nel 2018, con Steve Diggle come frontman. Nel corso della loro carriera hanno influenzato generazioni di band punk e indie, mantenendo un ruolo centrale nella storia della musica alternativa e la loro Orgasm Addict è tra i brani-manifesto di tutto il movimento punk rock. Recentemente i Buzzcocks sono stati insigniti di una stella nella Music Walk of Fame di Camden, un riconoscimento che celebra il loro impatto musicale sin dalla fondazione della band.

Special guest della serata fiorentina saranno gli Spleen, giovane promessa dell'alt-rock italiano con due ep all'attivo e un album in arrivo per la Contempo Records. Sul palco del Viper spazio anche ai Lives, heavy rock/post-punk band proveniente dalla Cornovaglia ed esplosa sulla scena inglese con l'album di debutto Let Them Eat Cake.



