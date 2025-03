Stick Men, Evans, Mark Lettieri e Frida Bollani al Giotto jazz

L'iconico bassista Tony Levin con i suoi Stick Men, il sax di Bill Evans, il pluripremiato chitarrista degli Snurky Puppy Mark Lettieri, Frida Bollani Magoni, e Francesca Tandoi con uno speciale omaggio a Franco Califano. Sono i protagonisti della 26ma edizione del Giotto jazz festival, in programma dal 19 al 23 marzo a Borgo San Lorenzo e Vicchio di Mugello, in provincia di Firenze.

La nuova edizione, si spiega in una nota, segna il ritorno a Borgo San Lorenzo con il concerto, in anteprima del festival, al Teatro Giotto, di Frida Bollani Magoni. Gli altri concerti si terranno invece al teatro Giotto di Vicchio. Ma Giotto Jazz non è solo teatro. Infatti dal 20 al 23 marzo, nel loggiato di piazza della Vittoria antistante il teatro ogni giorno sono previsti concerti e dj set gratuiti. A corredo ci saranno mercatini vintage e food truck.

Il 20 marzo sarà la volta di Stick men - Tony Levin, il 21 marzo di Bill Evans and The Vansband allstars, e il 22 di Mark Lettieri Group. A chiudere la rassegna Francesca Tandoi con 'La musica e le parole di Franco Califano'.



