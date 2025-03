Calcio: alla Viareggio Cup premio alla memoria per Gigi Riva

Un premio alla memoria di 'Rombo di tuono', Gigi Riva, riconoscimenti, tra gli altri anche per l'ex arbitro Pierluigi Collina e la calciatrice viareggina Greta Adami. Al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, Alessandro Palagi, presidente del Centro giovani calciatori, società organizzatrice, ha annunciato i premi inseriti nella 75/a Viareggio Cup e nella sesta Women's cup.

Il 41/o premio 'Torquato Bresciani', in memoria di uno dei fondatori del Cgc andrà a Pierluigi Collina, Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia e delle altre classiche di Rcs Sport, riceverà il 'Gaetano Scirea'. Il premio giornalistico 'Bruno Roghi', sarà assegnato a Paolo Condò, firma del Corriere della Sera e volto di Sky Sport, mentre il riconoscimento Centro giovani calciatori andrà alla memoria di Gigi Riva. Sul fronte femminile Daniela Fioni, responsabile marketing della Cremonese, riceverà un riconoscimento speciale in ricordo di Emanuela Perinetti, figlia del noto dirigente Giorgio. Infine il Trofeo Ondina andrà alla calciatrice Greta Adami, che ha indossato anche la maglia della Nazionale. La cerimonia di consegna avverrà la sera di lunedì 17 marzo al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, durante la tradizionale cena di gala.

Lo stesso giorno inizierà il torneo. Ufficializzati anche i calendari, con la gara inaugurale in programma alle 15 allo stadio Ferracci di Torre del Lago tra il Genoa e la formazione dei brasiliani dell'International. Le partite, 51 maschili e 9 femminili, saranno si svolgeranno tra Toscana e Liguria. La finale, il 31 marzo, tornerà dopo 7 anni, a Viareggio, al Torquato Bresciani completamente riqualificato. Per quanto riguarda la Viareggio Cup al via 24 squadre Under 18, 11 italiane e 13 straniere, suddivise in sei gironi, con una variazione dell'ultimo momento, l'ingresso della Ternana al posto degli ucraini del Rukh. Nella giornata inaugurale, oltre a Genoa-Internacional, in programma Fiorentina-Stella Rossa al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), Imolese-Mavlon a Lerici (Spezia), Perugia-Ijele a Capezzano Pianore (Lucca), Sassuolo-Apia Leichhardt ad Agliana (Pistoia) e Casarano-Magic Stars al Marco Polo Sports Center di Viareggio. L'atto conclusivo della Women's Cup, a cui parteciperanno sei formazioni, si terrà invece il 21 marzo allo stadio Buon riposo di Seravezza (Lucca).



