Al salone dello yachting Yare il 70% arriva dall'estero

La fiera dello yachting Yare (Yachting Aftersales & Refit Experience), dal 12 al 14 marzo a Viareggio (Lucca), evento per il settore del refit e dell'aftersales, ha registrato 'il tutto esaurito' per imprese e comandanti internazionali e il 70% dei partecipanti proviene dall'estero.

Yare si basa su incontri B2c e attività di "networking", strumenti chiave per sviluppare nuove opportunità commerciali, mirati a incontri tra comandanti e aziende. Il programma prevede forum, workshop e visite ai distretti nautici da La Spezia a Pisa, per scoprire da vicino le eccellenze della nautica italiana.

Lo Yare Forum avrà oltre 15 ospiti internazionali in rappresentanza dei principali cantieri di refit del Mediterraneo fra cui il cluster francese Ryn Riviera Yachting Network, e l'aggregato spagnolo Bmc Balearic Marine Cluster, che hanno sottoscritto "un'intesa di collaborazione internazionale su temi come la formazione, la promozione collettiva del West Med, il lavoro comune sulle normative e il potenziamento del network". I focus sono su refit, tecnologie avanzate e Intelligenza Artificiale, nonché su temi come benessere e gestione dello stress a bordo e nei cantieri.

Tra i partner strategici dell'evento ci sono Invest Durban, che promuove il Sudafrica come destinazione per lo yachting, e il cantiere Adriatic 42. Tra i main sponsor anche Seven Stars Marina and Shipyard, Cantieri di Pisa, Cantiere Rossini, Palumbo Superyacht, Sanlorenzo, Lusben, Tecnopool, Rina, Jotun e molti altri. Yare si inserisce nella Yachting Week,format di una settimana di iniziative che valorizza il territorio toscano con Viareggio e la Versilia, Carrara, Grosseto, Livorno, Pisa, coinvolgendo le isole e i porti anche con il Consorzio Marine della Toscana, oltre a creare sinergie con Seatec e Compotec, le fiere in programma nei padiglioni Carrarafiere.



