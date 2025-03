A Firenze Korea Film Fest con 70 film, Hwang Jung-min tra ospiti

Dal miglior attore in Corea del Sud Hwang Jung-min, premiato con il Blue Dragon Film Award for Best actor in patria nel 2024, al regista re del noir Na Hong-jin, dall'astro nascente alla regia Chun Sun-young al compositore di colonne sonore e autore cult Mowg fino all'action movie proposto da Lee Jong-pil. Sono alcuni ospiti della 23ma edizione del Florence Korea Film Fest a Firenze dal 20 al 29 marzo con un programma che propone 70 film, molti dei quali in prima italiana. La rassegna si terrà al cinema La Compagnia e online su MyMovies.

La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell'associazione Taegukgi insieme alla co-direttrice Chang Eun-young. Durante i nove giorni di festival, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nella ricca varietà della cinematografia sudcoreana attraverso una selezione di film che spazia dalle sezioni storiche come Orizzonti Coreani, con i migliori film in patria del 2024, una vetrina del cinema indipendente con la sezione Korean Cinema Today, la selezione di cortometraggi in Corto, Corti! e Webtoon, sui fumetti digitali.

In programma anche tre masterclass con gli autori. Il festival si aprirà con "Escape" di Lee Jong-pil, con il regista ospite in sala. La rassegna si concluderà invece con il thriller "A Girl with Closed Eyes", esordio al lungometraggio della regista Chun Sun-young, anche lei presente in sala. Ospite speciale di quest'anno sarà l'attore Hwang Jung-min, protagonista di oltre 50 film tra cinema e serie tv e figura iconica del cinema coreano. A lui il festival dedica un omaggio, con la proiezione di otto dei suoi migliori film. Tra gli ospiti anche Na Hong-jin, regista capofila del genere del "noir coreano", che incontrerà il pubblico in occasione della proiezione dei suoi film e terrà una masterclass il 26 marzo.

Chiude la rassegna il concerto di Mowg, uno dei compositori più visionari e influenti della scena cinematografica sudcoreana, il 29 marzo al cinema La Compagnia, che si esibirà accompagnato dalla talentuosa cantante Kim Go-woon, insieme alla Florence Pops Orchestra, diretta da Carlo Chiarotti.



