Trovata morta in casa nell'Aretino, fermata la figlia

Una donna di 93 anni è stata trovata morta nell'appartamento della figlia a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Sarebbe stata proprio quest'ultima, 67 anni, a strangolarla nel sonno ed a chiamare il 112, attorno alle 7. Stando a quanto emerso, l'anziana era arrivata da alcune settimane nella casa di via Fermi dove la figlia viveva insieme al marito.

L'anziana donna, originaria dell'Abruzzo, pare fosse intenzionata a tornare a casa; la discussione potrebbe essere nata proprio per questa volontà, per poi sfociare nel gesto avvenuto alle prime ore del giorno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giovanni Valdarno con i colleghi del Ris, che mantengono il più stretto riserbo. A loro il compito di ricostruire motivazioni e dinamiche che hanno portato alla tragedia familiare.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA