Tamponamento fra 4 auto, 5 persone in ospedale

Cinque persone sono rimaste ferite nella notte per un tamponamento a catena avvenuto sull'autostrada Firenze Mare al km 54, tra Capannori ed Altopascio in direzione Firenze.

L'incidente è avvenuto attorno alle 4,45, coinvolte quattro auto, con la prima e l'ultima che si sono ribaltate. Coinvolti cinque giovani, tutti sotto o intorno ai 30 anni, che hanno riportato traumi di non gravi. I feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali vicini, due in quello di Pescia (Pistoia) e tre a Lucca. Sul posto oltre i soccorritori, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA