Palladino 'buona reazione della Fiorentina contro forte Napoli'

"Il Napoli è una squadra molto forte, per lo scudetto se la giocherà fino alla fine con l'Inter e la vedo con un piccolo vantaggio. Nel primo tempo ci hanno anche schiacciato ma mi è piaciuta la reazione della Fiorentina nel secondo tempo, con il gioco, le iniziative di Fagioli, Gudmusson, Cataldi. Le partite così ci danno coraggio per il futuro". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino dopo il ko 2-1 a Napoli.

Palladino guarda ai prossimi impegni dei viola: "Mi è piaciuta molto la Fiorentina oggi - ha detto - e ora ci concentriamo sulla finale che abbiamo giovedì contro il Panathinaikos, dal match di oggi dobbiamo avere tante prospettive. Oggi non abbiamo giocato solo il secondo tempo, ma tutta la partita. Abbiamo affrontato un Napoli, molto forte, con un grande pubblico, hanno grandissime individualità, ma noi stiamo crescendo, ho bisogno di lavorare ancora con la squadra e questa gara ci deve dare entusiasmo per giovedì".



