Maltempo, in Toscana codice giallo per temporali

Codice giallo per temporali e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 22 di oggi, domenica 9 marzo, alle 12 di lunedì 10 marzo.

Lo ha emesso la protezione civile regionale in seguito alla perturbazione che interesserà la Toscana: dal pomeriggio di oggi previste precipitazioni a partire dalla costa in graduale estensione al resto della regione.

In serata le precipitazioni potranno assumere il carattere di temporali, localmente forti, ad iniziare dalle zone di nord ovest e dall'Arcipelago in estensione verso est. In nottata i temporali potranno interessare tutta la regione. Venti forti di scirocco nel pomeriggio di oggi, e domattina, su Arcipelago e litorale meridionale, Amiata e temporaneamente sottovento all'Appennino.



