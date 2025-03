Libraio senza dimora, in centinaia ad assemblea alle Cure

Centinaia di persone, circa 500 secondo gli organizzatori, hanno partecipato nel tardo pomeriggio all'assemblea pubblica in piazza delle Cure promossa dal giornale di strada Fuori Binario, in segno di solidarietà con Marco, il libraio senza dimora del sottopasso, che nei giorni scorsi ha ricevuto una multa da 5mila euro dalla polizia municipale. Lo stesso Marco ha aperto l'incontro, emozionato per la solidarietà ricevuta, che si è concretizzata anche in tanti nuovi volumi che gli sono stati donati dai partecipanti e che potrà vendere nel suo banco, 'Il rifugio', al mercato rionale delle Cure.

Nel corso dell'assemblea si è parlato di accoglienza e sicurezza sociale. Oltre 20 gli interventi, sono emerse tre proposte, spiegano da Fuori Binario: lavorare fianco a fianco con il Comune sul tema della residenza per i senza fissa dimora "perché senza residenza non ci sono diritti", fare un censimento dei tanti immobili non utilizzati, pubblici e privati, da poter destinare a uso sociale e realizzare in ogni quartiere dei servizi 'drop-in', piccoli punti sosta per i senza dimora, dove poter anche prendere i primi contatti con i servizi sociali. "E' stata una bella assemblea, un bel modo di fare politica", ha commentato Cristiano Lucchi, direttore responsabile di Fuori Binario.

Tra i partecipanti lo storico dell'arte Tomaso Montanari e i consiglieri comunali Cecilia Del Re, Dmitrij Palagi e Caterina Arciprete che porteranno nel Salone dei Duecento le richieste emerse nel corso dell'assemblea.



