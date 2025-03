Esplosione villetta in Garfagnana, 19 indagati

Sono 19 gli avvisi di garanzia notificati come atto dovuto ad altrettanti tecnici ed ex proprietari della villetta esplosa nella notte del 21 dicembre a Molazzana (Lucca), dove persero la vita i due proprietari, Seetoh Kwok Meng, 68 anni e Chang Kai En, 52 anni di Taiwan. A darne notizia sono La Nazione e Il Tirreno.

A ricevere gli avvisi di garanzia tutti coloro che, a vario titolo, hanno avuto a che fare con l'impianto a gpl che alimentava il riscaldamento e la cucina dell'abitazione, il cui malfunzionamento avrebbe causato l'esplosione che ha distrutto la villetta.

Il sostituto procuratore, il pm Antonio Mariotti che ha condotto le indagini, ha anche dato incarico al medico legale Stefano Pierotti di eseguire l'esame autoptico sui resti delle due vittime, fissato per mercoledì a Lucca. Inoltre, ha affidato una consulenza a un genetista per stabilire con certezza l'identità della donna, i cui resti, per effetto della violenta esplosione, sono minimali.

Al termine degli esami necroscopici sulla coppia, sarà celebrata all'obitorio dell'ex Campo di Marte una cerimonia religiosa con rito buddista, quindi avverrà la cremazione e successivamente il trasferimento delle salme nei loro luoghi d'origine in base alla volontà dei familiari, che hanno deciso di costituirsi parte civile in sede di processo



