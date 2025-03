Incendio in negozio a Livorno, evacuato palazzo

Evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco un palazzo di quattro piani in pieno centro a Livorno a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un negozio di mobili a piano terra dell'immobile. Non risultano al momento feriti o intossicati. È accaduto in piazza della Repubblica; l'allarme per il fumo che usciva dal negozio è stato dato intorno alle 19,30.

Sono in corso le attività di bonifica del fondo commerciale mentre ancora non si conoscono le cause dell'incendio che saranno oggetto dei successivi accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e alcune ambulanze della Misericordia di Livorno.



