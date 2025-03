Velvet mi amor, velluto protagonista al Museo tessuto a Prato

Un'installazione di 24 figure antropomorfe totalmente realizzate in velluto e mai esposte prima in un museo per raccontare la sperimentazione del linguaggio creativo contemporaneo nella moda. È quanto propone la mostra 'Velvet mi amor', organizzata al Museo del Tessuto di Prato in occasione dei suoi 50 anni, dall'8 marzo all'8 giugno.

Velvet mi amor è un progetto espositivo dedicato alle sperimentazioni contemporanee sul velluto con un percorso nel quale prendono corpo 24 personaggi nati dalla fantasia creativa e dalla ricerca dello studio dei designer Stefano Chiassai e Corinna Chiassai, specializzato in consulenze creative per marchi di moda maschile e femminile a livello nazionale e internazionale. I 24 personaggi pensati per la mostra dai due designer, totalmente vestiti in velluto, sono esseri dalle forme aliene e dai look futuristici, che esplorano le potenzialità del materiale nella ricerca contemporanea, interpretandolo con nuove forme, manipolazioni e accostamenti innovativi.

L'installazione, presentata in alcune fiere di settore ma per la prima volta in ambito museale, mostra al pubblico lavorazioni manuali e sperimentazioni tecniche che vanno oltre l'esercizio stilistico, celebrando la creatività della produzione tessile contemporanea. L'esposizione valorizza la lavorazione contemporanea e in particolare la versatilità del tessuto, presentata in chiave sperimentale grazie a manipolazioni esplorative, accostamenti innovativi e trattamenti speciali.

Accanto ai velluti altri materiali ne imitano l'aspetto: rasi, popeline, gabardine, fustagni, denim, tessuti dalla superficie più o meno tridimensionale, più o meno liscia, sono lavorati in maniera tale da dare l'illusione di essere velluti.



