Travolto da un albero, grave uomo a Pontremoli

Incidente questa mattina alle 9,30 per un 69enne a Pontremoli (Massa Carrara) nella frazione di Bassone. Stando a quanto appreso, l'uomo, un ex infermiere ora in pensione, è rimasto schiacciato sotto una pianta. Da chiarire le dinamiche dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti automedica di Pontremoli e ambulanza della Misericordia di Pontremoli, oltre ai vigili del fuoco e all'elisoccorso Pegaso 3.

Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente, l'uomo era già stato liberato dalla pianta da una persona che era con lui. Il 69enne ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in codice rosso a Cisanello con il Pegaso 3.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA