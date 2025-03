Gli scatti di Amendola per celebrare i 550 anni di Michelangelo

Un volume con gli scatti di Aurelio Amendola, scelti insieme all'ex direttore degli Uffizi Antonio Natali, per celebrare il 550/o anniversario della nascita di Michelangelo. Un libro, 'Aurelio Amendola per Michelangelo. Il primato dell'informale' con immagini tratte dall'omonima esposizione del fotografo pistoiese, ospitata fino allo scorso gennaio a Rifugio digitale a Firenze, la galleria già bunker antiaereo costruito a Firenze durante la Seconda guerra mondiale. Antonio Natali, insieme ad Aurelio Amendola, ha selezionato queste immagini, viene spiegato in una nota, "invitandoci a prestare attenzione a qualcosa di completamente diverso rispetto all'iconografia canonica alla quale siamo abituati. Ci viene presentato infatti un Michelangelo aniconico".



