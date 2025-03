'Fare, disfare, rifare', Daniel Buren in mostra a Pistoia

Pistoia ospita dall'8 marzo al 27 luglio 'Daniel Buren. Fare, disfare, rifare. Lavori in situ e situati 1968-2025', mostra ospitata a Palazzo Buontalenti e non solo. Curatori dell'esposizione - realizzata da Fondazione Pistoia Musei con il sostegno di Fondazione Caript e in collaborazione con Galleria Continua - lo stesso Buren e Monica Preti, direttrice di Fondazione Pistoia Musei. La rassegna presenta una selezione di opere storiche e recenti dell'artista francese - la cui cifra distintiva è il motivo a strisce verticali alternate, bianche e colorate, sempre larghe 8,7 centimetri -, e anche alcuni lavori creati o ricreati appositamente per Pistoia. L'esposizione indaga in particolare come Buren trasformi gli spazi architettonici attraverso l'uso delle forme, dei colori e dei materiali, creando un dialogo tra arte e ambiente e si concentra sul legame di Daniel Buren con l'Italia e la Toscana, presentando lavori che l'artista ha rivisitato e ricreato in un processo continuo di fare, disfare, rifare. Con questa idea, Buren mette in discussione e rielabora il proprio lavoro, investendo di nuovi significati progetti elaborati in Italia dal 1968 a oggi e invitando lo spettatore a riflettere sulla trasformazione dell'arte nel tempo e nei diversi contesti. Palazzo Buontalenti è il fulcro attorno cui ruota l'intera esposizione, ma in collegamento con la mostra, nello sdrucciolo della chiesa di San Jacopo in Castellare, sul muro esterno di Palazzo de' Rossi, si trova l'intervento Dalla terrazza alla strada: livello, che coinvolge lo spettatore in un'esperienza visiva inedita. Ancora in piazza del Duomo, all'esterno dell'Antico Palazzo dei Vescovi, Buren ha realizzato La facciata ai venti, sequenza di tessuti a righe bianche e nere sospesa alle arcate del loggiato e animata da ventilatori.

La mostra si collega poi idealmente agli interventi che Buren ha realizzato nel territorio dagli anni Duemila, come la fontana del parco di Villa La Magia a Quarrata (2005-2011) e La Cabane Éclatée aux Quatre Salles (2005) nella Collezione Gori - Fattoria di Celle a Santomato di Pistoia.



