Euroindoor atletica: Larissa Iapichino in finale nel lungo

Larissa Iapichino si è qualificata per la finale del salto in lungo donne degli Europei indoor di Apeldoorn, in programma domani sera (inizio alle 20.29) con la misura di 6.76, la seconda migliore delle eliminatorie. Meglio della 'figlia d'arte' fiorentina ha fatto solo la svizzera Annik Kaelin, con 6.77. Larissa ha ottenuto la misura al secondo tentativo, dopo che nel primo era arrivata a 6.53. Dietro l'azzurra la tedesca Malaika Mihambo, oro ai Giochi di Tokyo 2020 e due volte campionessa mondiale, con 6.68.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA