Centenario nascita Berio, Firenze festeggia con concerti e talk

Oltre 40 artisti e creativi, tre giorni di talk, sessioni in studio e concerti nel segno dei cento anni dalla nascita di Luciano Berio (Imperia, 24 ottobre 1925 - Roma, 27 maggio 2003), figura centrale della musica del Novecento e fondatore di Tempo Reale. E' l'iniziativa 'Magnetica', in programma a Firenze dal 13 al 15 marzo su iniziativa proprio di Tempo Reale.

Magnetica rappresenta, spiegano gli organizzatori, un'azione poliforme che vuole aggregare i protagonisti della musica elettronica italiana, unendo giovani creativi provenienti dalle scuole di musica elettronica dei Conservatori e affermati ricercatori e compositori. L'evento nasce dall'esigenza di riflettere sul crescente interesse giovanile per le tecnologie del suono e sulla loro applicazione nella musica contemporanea, valorizzando il diffuso spirito collettivo di ricerca che ha sempre caratterizzato Tempo Reale. Alla sua prima edizione, Magnetica si struttura intorno a tre tematiche chiave selezionate dal comitato artistico-scientifico: machine learning e intelligenza artificiale, Diy e strumenti interattivi, acusmatica e spazio. Questi temi saranno sviluppati attraverso un workshop formativo, tre sessioni di talk e nove concerti. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha detto che è "con soddisfazione e orgoglio che la Toscana celebra il centenario della nascita di Luciano Berio, straordinario, laborioso e fecondo pioniere della musica elettronica".

L'assessore alla cultura di Firenze Giovanni Bettarini parla di "un evento che per tre giorni porterà a Firenze la musica elettronica contemporanea con 40 artisti capaci di portarci fra l'innovazione la sperimentazione e la tradizione di questo genere musicale".



