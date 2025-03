Bimba di 9 anni investita e sbalzata contro muro a Pisa

Una bambina di nove anni è stata investita ieri a Pisa, davanti alla mamma. L'incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, è avvenuto nel pomeriggio in via Caduti del lavoro: la piccola è stata sbalzata in aria e poi è andata a sbattere contro il muro di un'abitazione vicina, secondo quanto riferito dalla madre.

Sul posto è intervenuta un'automedica, la bambina è stata trasportata al pronto soccorso di Cisanello in codice rosso per la dinamica dell'incidente; a quanto si apprende, l'esame esterno avrebbe escluso gravi lesioni.



