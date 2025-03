Vandalizzata cabina della funivia sull'Appennino Pistoiese

Atto vandalico nella notte a una cabina della funivia che collega Cutigliano alla Doganaccia, sulla Montagna Pistoiese. Ignoti hanno deturpato il mezzo con scritte e disegni. Sono in corso verifiche per stabilire se sono stati compiuti anche danneggiamenti che possano impattare sulla sicurezza. Lo rende noto la Provincia di Pistoia, spiegando che sul fatto sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine.

"Esprimo il mio disappunto per quanto verificatosi questa notte - dichiara il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo - Comportamenti di questo tipo, oltre a danneggiare un bene che appartiene alla comunità non fanno altro che alimentare la tensione sociale".



