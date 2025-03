Santa Croce celebra 550/o anniversario nascita Michelangelo

Firenze ha celebrato oggi il 550esimo anniversario della nascita di Michelangelo con una cerimonia della basilica di Santa Croce. Per l'occasione, si spiega, è stata restaurata la grande lapide tombale della famiglia Buonarroti. Il monumento a Michelangelo è stato restaurato nel 2018 attraverso un intervento di fundraising che ha coinvolto oltre 100 donatori da tutto il mondo. "Quella di oggi è una giornata all'insegna della gratitudine per una figura straordinaria di riconoscenza per quello che Michelangelo ha rappresentato e tuttora rappresenta nell'arte e nella cultura planetaria - ha detto nel corso della cerimonia Cristina Acidini, presidente dell'Opera di Santa Croce e dell'Accademia delle Arti del disegno - partendo da Firenze e dall'Italia ma raggiungendo con la sua straordinaria fama tutto il mondo. La sua arte è tra noi, la sua personalità ancora è viva e ci ispira e ci guida così come guidò, a suo tempo, l'Accademia delle Arti del disegno, fondata nel suo nome da Giorgio Vasari, che oggi lo riconosce come padre e maestro che ha lasciato la sua impronta nell'arte di tutti i tempi".



