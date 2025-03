Il cda di Mps approva il bilancio e la proposta dividendo

Il cda del Monte dei Paschi di Siena ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2024 della banca e consolidato del gruppo Montepaschi confermando i risultati preliminari già approvati dal consiglio stesso e resi noti al mercato il 6 febbraio scorso.

Il board ha altresì deliberato di proporre alla prossima assemblea la distribuzione di un dividendo in contanti per azione di 0,86 euro per un ammontare complessivo di circa 1.083 milioni di euro. Tale distribuzione, una volta approvata dall'assemblea, avrà luogo con data di stacco cedola il 19 maggio 2025 (ex date), data di legittimazione al pagamento 20 maggio 2025 (record date) e data di pagamento il 21 maggio 2025 (payment date).



