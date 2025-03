Almamegretta, tour al via per celebrare i 30 anni di Sanacore

Al via il 7 marzo dal Viper Theatre di Firenze il Sanacore Live Tour degli Almamegretta per celebrare il 30/o anniversario del loro celebre e iconico album.

Uscito nel 1995, Sanacore univa sperimentazione e tradizione, elettronica ed echi acustici, reggae, dub e canzone popolare.

Una pietra miliare della discografia degli Almamegretta che impose il gruppo tra protagonisti di quella scena sonora.

Il tour proseguirà poi l'8 marzo al Vox club di Nonantola (Modena), l'11 marzo al Combo club suoneria di Settimo Torinese (Torino), il 12 marzo all'Alcatraz di Milano, il 14 marzo alla Casa della musica di Napoli, il 16 Marzo all'Orion a Ciampino (Roma), il 21 marzo toccherà Hall di Padove e il 22 marzo Vidia a Cesena.

Raiz, storica voce degli Almamegretta ricorda: "Quando abbiamo realizzato Sanacore, in un villino affittato per l'occasione sull'isola di Procida, non immaginavamo che avrebbe avuto una vita tanto lunga. Già ci sembrava tanto fare uscire un disco di musica in cui credevamo molto. Per noi aver ricreato la nostra 'personale Giamaica' a poche miglia marine dalla metropoli, vivere tra studio, mare e natura per tre mesi e vedere il tutto mixato da Adrian Sherwood, il 'Quincy Jones' della scena dub di Londra, era già vincere alla lotteria. Il resto era tutto un di più: e ancora è così. Sono sicuro di parlare a nome di tutti i componenti della band e persino del nostro ultimo acquisto, Paolo Baldini, che all'epoca non era il bassista - dub wizard che è diventato, ma un adolescente di Pordenone".



