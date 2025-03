A Museo Innocenti inaugurata mostra con foto di minori detenuti

Una rassegna di 66 fotografie realizzate da 22 ragazze e ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, detenuti in cinque istituti penali per minorenni in Italia, frutto di laboratori fotografici gestiti dal fotoreporter Valerio Bispuri. La mostra, dal titolo 'Dalla mia prospettiva', è stata inaugurata al Museo degli Innocenti di Firenze e sarà visibile, gratuitamente, fino al 22 marzo nella sala Agata Smeralda.

Il progetto è stato promosso dall'Autorità garante dell'Infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti. I laboratori fotografici hanno coinvolto giovani detenuti degli istituti di Catanzaro Silvio Paternostro, di Quartucciu (Cagliari), di Roma Casal del Marmo, di Torino Ferrante Aporti e del femminile di Pontremoli (Massa Carrara). Obiettivo, rivelare com'è il mondo visto da chi vive all'interno di un istituto penale minorile, incoraggiando ragazze e ragazzi a esprimersi attraverso i propri scatti fotografici. Ad accompagnarli Valerio Bispuri, fotoreporter che ha condotto per un decennio un progetto dedicato al mondo carcerario in America meridionale e successivamente, per cinque anni, si è dedicato agli istituti penitenziari italiani per adulti. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: 'Come è cambiato il quotidiano', 'A chi o a cosa va il mio pensiero quando sono in istituto' e 'Quali sono i miei sogni'.

Per i ragazzi coinvolti, il progetto ha rappresentato un'occasione di espressione e consapevolezza, permettendo loro di raccontarsi attraverso le immagini e di riflettere sul proprio futuro. Un pannello della mostra racconta il dietro le quinte del percorso creativo. Le foto esposte saranno raccolte in una pubblicazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA