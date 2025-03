Per forza di levare, Michelangelo nelle foto Alinari

Un dialogo tra scultura e fotografia, tra materia e luce, che conduce attraverso una rilettura dell'opera di Michelangelo. E' 'Per forza di levare. Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari', mostra in programma al museo Carmi di Carrara (Massa Carrara) dal 18 aprile al 26 ottobre. L'esposizione è stata realizzata in collaborazione con Fondazione Alinari per la fotografia ed è a cura di Rita Scartoni con la consulenza scientifica di Cristina Acidini.

Le fotografie esposte ripercorrono le tappe fondamentali dell'impegno dei Fratelli Alinari nella documentazione dell'opera scultorea di Michelangelo. Il percorso si sviluppa attraverso i capolavori di Firenze, Roma, Milano e Parigi, presentando immagini realizzate a partire dagli anni Cinquanta dell'Ottocento. Tra queste spiccano le celebri fotografie del David sull'arengario di piazza della Signoria, scattate da Leopoldo Alinari, fondatore insieme ai suoi fratelli dello stabilimento fiorentino che porta il loro nome. L'itinerario copre 120 anni di fotografia dal 1852, con un percorso composto da 70 stampe 'fine art' più un nucleo di alcune stampe originali, scelte dai fondi degli archivi Alinari. In mostra anche i 'giganti' di vetro dei Fratelli Alinari: negativi su lastra di vetro fuori formato, unici al mondo, testimonianza di un'audace sperimentazione tecnica e del desiderio di produrre stampe a contatto di dimensioni eccezionali per l'epoca: esposta la riproduzione della grande lastra negativa del Mosè, fedele nelle dimensioni all'originale conservato in archivio, che raggiunge quasi un metro di altezza. Un'altra sezione è dedicata alle immagini realizzate dall'atelier fiorentino Brogi.

Protagonista della mostra è anche Carrara con le sue cave di marmo: esposte fotografie provenienti dall'Archivio Corsini, parte degli Archivi Alinari, tra cui stampe vintage.



