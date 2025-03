La gru si ribalta, morto in cantiere nel centro di Arezzo

Un operaio di 55 anni è morto stamani in un cantiere edile nel centro di Arezzo durante lavori per il restauro di una casa. La vittima, originaria di Verghereto (Forlì-Cesena), stava scaricando materiale da una gru quando, secondo prime informazioni, lo stesso mezzo speciale si sarebbe ribaltato, travolgendolo. Sul posto i mezzi del 118 ma non è stato possibile salvarlo.

La dinamica è ancora tutta da ricostruire, accertamenti delle forze dell'ordine in corso.



