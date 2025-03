Donna muore nell'incendio della sua abitazione a Cerreto Guidi

Una donna è morta per un incendio della propria abitazione a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. I vigili del fuoco, intervenuti verso le 12,45, l'hanno trovata nella camera da letto e l'hanno portata all'esterno, ma il medico del 118 ha solo potuto constatarne il decesso.

L'incendio si è sviluppato nella camera da letto dell'abitazione, in una palazzina di tre piani in via Provinciale Francesca. Al momento dell'intervento dei vigili l'appartamento era invaso dai fumi della combustione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA