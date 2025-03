Conference: Fiorentina, c'è Kean tra i convocati per Atene

C'è Moise Kean fra i 21 convocati da Raffaele Palladino per la gara di domani ad Atene contro il Panathinakos (18,45 ora italiana) valida per l'andata degli ottavi di Conference League. Il centravanti della Fiorentina rientra dopo il trauma cranico riportato dieci giorni fa durante la partita di campionato a Verona, mentre non ci sarà Yacine Adli. L'ex centrocampista del Milan pur rientrato in gruppo da qualche giorno dopo l'infortunio alla caviglia non è partito con i compagni per motivi precauzionali: dovrebbe tornare per la trasferta di domenica a Napoli. Assenti anche Andrea Colpani (lesione al collo del piede) e Michael Folorunsho (lesione del muscolo vasto intermedio), mentre Cher Ndour e Pablo Marì sono esclusi dalla lista Uefa. Aggregati al gruppo dei convocati i giovani Baroncelli, Harder e Caprini.



