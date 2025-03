550/o Michelangelo, visite tematiche Bargello e Cappelle medicee

In occasione del 550mo anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti, che ricorre domani 6 marzo, i Musei del Bargello rendono omaggio al genio del Rinascimento con una serie di visite tematiche gratuite, pensate per approfondire il legame tra l'artista e le straordinarie opere conservate nelle collezioni del gruppo di musei statali.

Le visite, a cura del personale dei Musei del Bargello e della curatrice del Museo delle Cappelle Medicee, Francesca de Luca, si svolgeranno domani. Al Museo del Bargello è prevista una visita tematica, alle 11, dedicata alla Sala di Michelangelo e ai suoi capolavori: dal celebre Bruto al Bacco, dal Tondo Pitti fino al David-Apollo. Al Museo delle Cappelle Medicee sono invece in programma visite incentrate sulla Sagrestia nuova progettata e realizzata dal Buonarroti e sui tesori scultorei in essa contenuti: alle 11 e 12 condotte dalla curatrice del museo, mentre alle 16 e 17 le visite saranno a cura del personale del museo.

Le visite non comportano costi aggiuntivi rispetto al biglietto di ingresso e non richiedono prenotazione.



