Vino, 'Eccellenza di Toscana' raduna a Firenze 150 produttori

Un fine settimana all'insegna dei migliori vini della Toscana: sabato 8 e domenica 9 marzo, alla Stazione Leopolda di Firenze, è in programma la 23/a edizione de 'L'Eccellenza di Toscana', l'evento di promozione, degustazione con oltre 900 etichette proposte da circa 150 produttori.

Venerdì 7 marzo è invece in programma l'anteprima 'Le migliori 101 etichette della Toscana 2025', una rassegna che propone le 101 migliori etichette relative a 35 tipologie di vini rappresentativi di tutti i territori viticoli della Toscana e selezionate dalla Guida Eccellenza di Toscana.

Tra gli eventi in programma durante l'Eccellenza di Toscana ci sono le masterclass dedicate ai vini del territorio di Riparbella ed una in collaborazione con le Donne del Vino, in occasione dell'8 marzo; il tasting dell'Associazione Quore con prodotti Dop e Igp toscani nell'area Altra Toscana; un workshop su 'Enoturismo, le innovazioni partono dalla Toscana'. "Anche quest'anno - ha detto l'assessore all'agricoltura Stefania Saccardi - alla Leopolda saranno in mostra vini davvero straordinari, che racconteranno l'intera nostra regione. Tutto questo sarà preceduto venerdì dalla premiazione dei 101 migliori vini rappresentativi di tutte le tipologie presenti in Toscana, perché l'obiettivo è garantire un meritato riconoscimento anche alle zone meno note, ma che pure fanno prodotti di qualità".

Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze, ha evidenziato che "il vino è uno dei grandi ambasciatori della qualità toscana nel mondo, un'eccellenza assoluta che nel 2024 ha rafforzato la propria posizione economica: con un crescita del +3,5% di esportazioni la Toscana ha superato il Piemonte e questo successo all'estero è la cartina tornasole dell'apprezzamento di una produzione che nel 2024 ha raggiunto 2,3 milioni di ettolitri (+30%) prodotti da 12.700 aziende vitivinicole toscane che complessivamente coltivano 60mila ettari a vite". "Non mancano però criticità e incognite - aggiunge - la minaccia di dazi, la discesa dei prezzi e la netta flessione dei consumi dovuta alle nuove regole per chi guida sono temi su cui occorre riflettere".



