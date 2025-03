Tentato furto in Rsa, denunciati 3 minori e arrestato 24 enne

Sorpresi mentre tentano di derubare gli ospiti in una Rsa, tre minorenni denunciati e un 24 enne arrestato dai carabinieri. E' accaduto ieri in una residenza sanitaria assistita, nella zona di Coverciano, a Firenze. A dare l'allarme al 112 Nue, intorno alle 10, è stato un operatore socio sanitario che ha scoperto i quattro sconosciuti mentre si aggiravano nelle stanze della struttura. I ragazzi, secondo quanto ricostruito, hanno tentato la fuga scavalcando la recinzione dell'edificio ma sono stati bloccati, identificati e perquisiti dai carabinieri.

Il maggiorenne, originario di Napoli e residente a Firenze, aveva in tasca il cellulare, accertato poi appartenere a un ospite, un pacchetto di sigarette e 320 euro ed è stato arrestato per tentato furto aggravato. Gli altri sono due gemelli, 16 anni, e una ragazza, 17 anni, tutti fiorentini: per loro è scattata la denuncia per tentato furto.



