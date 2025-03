Stima Gimbe, in Toscana mancano 345 medici di famiglia

In Toscana il numero medio di assistiti per medico di medicina generale all'1 gennaio 2024 è pari a 1.380 (media nazionale 1.374) ma il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 49,4% del totale dei dottori di famiglia: la media nazionale è pari al 51,7%. E' quanto si ricava dal rapporto della Fondazione Gimbe sui medici di medicina generale. Sempre Gimbe, che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a 1 medico ogni 1.200 assistiti, stima che all'1 gennaio 2024 in regione mancano 345 dottori. Ancora in Toscana tra il 2019 e il 2023 i medici di base si sono ridotti del 11,5%: la media nazionale della riduzione è pari all'12,7%.

Sempre Gimbe rende noto che l'anno scorso i partecipanti al concorso nazionale per il corso di formazione specifica in medicina generale sono stati inferiori ai posti disponibili: -78 candidati (-39%) rispetto alle borse finanziate (media Italia -15%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA