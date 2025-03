Smantellato giro di spaccio grazie a denuncia di una mamma

Smantellata una rete di spaccio che prendeva di mira i minori, fondamentale la denuncia della madre di una minorenne. E' quanto rendono noto i carabinieri del comando di Pistoia nella cui provincia è stato scoperto il giro di vendita della droga, cocaina e hashish, quantificato in circa 7.500 cessioni nell'arco di un anno, per un valore di 300.000 euro. Le indagini, coordinate dalla procura di Pistoia, hanno portato all'esecuzione di sette misure di custodia cautelare di cui cinque in carcere e due ai domiciliari e di altre tre ordinanze di divieto di dimora nelle province di Pistoia e Prato.

La vicenda, spiega l'Arma, ha avuto inizio quando una donna, preoccupata per i cambiamenti nel comportamento della figlia adolescente, ha deciso di rivolgersi al comandante della stazione dei carabinieri del paese. I sospetti della madre sono emersi quando ha notato che la ragazza, dopo aver iniziato a frequentare uno dei principali indagati, un italiano già conosciuto alle forze dell'ordine, mostrava segni compatibili con l'uso di sostanze stupefacenti. Timori confermati da alcune analisi a cui la figlia è stata sottoposta. I miliari si sono così attivati: gli accertamenti, diretti dalla procura di Pistoia, permettevano poi "di delineare un quadro significativo: un'attività di spaccio sistematica che si svolgeva nelle vie principali del paese, sia di pomeriggio che di sera, con un target preferenziale costituito da minorenni. I militari sono riusciti a identificare circa 100 acquirenti, più della metà dei quali compiutamente identificati". L'operazione si è conclusa con l'esecuzione di dieci misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria. È stata inoltre sequestrata preventivamente un'auto in uso a uno dei principali indagati, ritenuta provento dell'attività delittuosa.



