Sisal, 3 premi da 10.000 euro ancora non riscossi in Toscana

Tre premi da 10.000 euro vinti in vari concorsi Sisal di dicembre 2024 non sono stati ancora riscossi in Toscana. La società di giochi evidenzia che fra alcuni giorni scade il diritto alla riscossione essendo decorsi i 90 giorni.

Due premi riguardano l'estrazione numero 200 di martedì 17 dicembre 2024. Questi due premi scadono il prossimo 17 marzo 2025, poi non sarà più possibile richiederli. Le due vincite furono a Follonica (Grosseto) al punto Pdv Sisal Tabacchi di Battaglia in via Roma 72, e a Firenze alla Tabaccheria Binazzi via Senese 270A.

Un terzo premio ancora non riscosso riguarda invece l'estrazione numero 202 di venerdì 20 dicembre 2024 e scade il prossimo 20 marzo 2025. La vincita fu fatta a Montelupo Fiorentino (Firenze) alla Tabaccheria ricevitoria in piazza San Rocco, 13/14.

Ben 1.000 premi da 10.000 euro furono assegnati nell'iniziativa speciale 'Regala un sogno' di SuperEnalotto SuperStar. In Toscana questi tre non sono stati richiesti. Sisal ricorda ai giocatori "di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all'iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita".



