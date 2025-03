Scontro frontale in by-pass del Galluzzo, una persona morta

A causa di uno scontro frontale tra due autovetture una persona è morta dentro il by pass del Galluzzo (Ss 741), che unisce la via Senese allo svincolo dell'A1 e all'ingresso della Firenze-Siena. L'Anas ha chiuso un tratto della statale 741 "By-pass del Galluzzo", al km 3,200 in entrambe le direzioni, nel comune di Impruneta (Firenze). Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Sul posto forze dell'ordine, l'elisoccorso del 118, i vigili del Fuoco e le squadre Anas. Secondo quanto appreso, la vittima dello scontro tra due autovetture nella galleria Anas del Galluzzo risulta essere una donna di 37 anni. Inoltre nell'incidente stradale ci sono stati anche due feriti fra gli occupanti le vetture, soccorsi e portati entrambi dal 118 uno all'ospedale di Careggi e uno all'ospedale San Giovanni di Dio di Torregalli.

