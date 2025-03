Peace & Care, in mostra a Firenze l'attivismo delle donne

Pace, cura, lotta e attivismo delle donne: è il tema della mostra 'Peace & Care', progetto promosso da Fondazione Valore Lavoro, Cgil Toscana e nazionale, con Filcams e Spi Cgil toscane e nazionali (in collaborazione con Cgil Firenze), visibile dal 5 marzo al 25 aprile nel Semiottagono delle Murate a Firenze.

Nel Semiottagono ci sarà l'incontro tra una grande bandiera multicolore della pace (di oltre 18 metri quadrati, riscoperta negli archivi della Cgil Toscana) realizzata nel 1953 dalle mezzadre in lotta per i diritti sul lavoro, e le opere delle street artist fiorentine Lediesis, introdotte nel corridoio d'ingresso da 10 pannelli che attraverso immagini provenienti da vari archivi e testi ricostruiscono la storia delle bandiere multicolore della pace.

La mostra è il primo di una serie di eventi pensati dalla Cgil per il 2025, all'interno del programma dal titolo 'Il senso della cura': "I diritti per il lavoro e la pace - affermano gli organizzatori - sono temi per i quali le donne da sempre lottano e dei quali si prendono cura, quasi a vegliare sulle conquiste che non devono mai essere date per scontate. L'archivio si dimostra uno strumento vivo, patrimonio di tutti, al quale fare riferimento e nel quale ritrovare stimoli e pensieri attuali".





